Cebelitarık'ta İngiliz-Amerikan korsanlığı

Garce-1 isimli büyük petrol tankerine İngiliz hükümeti tarafından el konulması üzerine İngltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İngiltere'nin bu eyleminin korsanlık olduğu bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de konu ile ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İran petrolünü taşıyan petrol tankerine yasa dışı olarak ve B Takımı adına İngiltere tarafından el konulması, korsanlıktır. Bu, bir an önce son bulması gereken tehlikeli, keyfi ve uydurma bir uygulamadır' diye belirtti.

İngiltere bu tankere Suriye'nin kuzeybatısında Banyas'ta bulunan ve AB'nin Suriye'ye karşı uyguladığı yaptırımlar listesinde olan rafineriye petrol taşıdığı için el koyduğunu iddia etmiştir.

Ancak İngiltere'nin bu iddiasında iki çelişki gözükmektedir: İngilizlerin petrol tankerinin gideceği nokta olarak öne sürdükleri Banyas limanının bu büyük miktardaki petrolü taşıma kapasitesi olmamakla birlikte İngiltere, ABD hükümetinin isteği üzerine bu gemiye el koymasına rağmen AB'nin Suriye'ye karşı yaptırımlar kapsamında tankere el koyduğunu iddia etmektedir.

AB 2001 yılında tek taraflı olarak Suriye'ye karşı yaptırımlarını devreye soktu. Bu yaptırımlar BM'nin onayını almamıştır.

Cebelitarık üzerine egemenlik hakkı bulunduğu belirten İspanya da İngiltere'nin bu eylemini protesto etti. İspanya Dışişleri Bakan Vekili Josep Borrell, İngiltere'nin ABD'nin talebi doğrultusunda İran petrolünü taşıyan tankere el koyduğunu dile getirdi.

İspanya'nın güneyinde yer alan ve stratejik konumu ile dikkati çeken Cebelitarık üzerinde Madrid ve Londra'nın egemenlik iddiası vardır.

İran petrolünü taşıyan tankerin uluslararası Cebelitarık boğazında İngiltere Donanması'nca tevkif edilmesi, uluslararası ilişkiler kural ve örfüne aykırı olmasının yanı sıra, bu ülkenin birçok nedenle ABD ile aynı safta yer aldığını göstermektedir.

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