İran ve Türkiye sınır illerinin valileri bir araya gelecek

İran-Türkiye sınırında yer alan Sarısu Sınır Çarşısı'nın yeniden faaliyete başladığı törende konuşma yapan Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdş Şehriyari, İRNA3ya yaptığı açıklamada, 'Valiler arasında yapılacak görüşmede, gümrük, taşımacılık, trransit ve bacul ticareti gibi konular değerlendirilecek' diye konuştu.

Saırsu Sınır Çarşısı'nın yeniden faaliyete başlaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Vali, 'Türk yetkililerle gerekli koordineler yapıldıktan sonra bölge yetkilikeri ile bu çarşısın yeniden faaliyete geçmesi gerektiği konusunda istişarelerde bulunularak, sınırda yaşayan vatandaşların istihdamına katkı sağlamaya çaşışıyoruz' ifadesini kullandı.

Şehriyarı ayrıca Maku'nun Sarısu Sınır Çarşısı'nın yanı sıra yakında Maku-Boralan, Çaldıran-Pir Ahmed Köyü ve Çaldıran- Şeyh Silu sınır çarşılarını açacaklarını duyurdu.

Dün İran ve Türkiye sınır illerinin katıldığı bir törende Batı Azerbaycan Maku ilçesine bağlı Sarısu Sınır Çarşısı 8 yıl aradan sonra yeniden faaliyete başladı.

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