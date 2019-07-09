Kirmanşah Teknik Üniversitesi ile Türkiye'nin Kafkas Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kirmanşah Teknik Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi arasında imzalanan bu işbirliği protokolüne göre, iki üniversite arasında öğretim görevlisi ve öğrenci değişimi programlarını uygulamakla birlikte, bilimsel ve uluslararası ortak işbirliğini arttırması bekleniyor.

Kirmanşah Teknik Üniversitesi Halkla İlişkileri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'BU işbirliğinin önemli başlıkları arasında öğretim görevlisi ve uzman araştırmacıların değişimi, istihdam imkanlarının oluşturulması ve ortak sanayi projeler kapsamında girişimcileri desteklemeyi saymak mümkün' denildi.

Seminer, eğitim çalıştıyları ve bilimsel konferanslarının kurulması bu protokolün diğer işbirliği anlanlarını oluşturmaktadır.

İran'ın Irak sıırında yer alan Kirmanş ilinin merkezi Kirmanşah'ta yer alan Kirmanşah Teknik Üniversiye 2300 öğrenci ve 100 öğretim görevlisi ile ilin ve İran'ın batı bölgesinin gelişmesine önemli katkılar sunuyor.

Kars'ta yer alan Kafkas Üniversitesi de 1992 yılında açılarak Türkiye'nin doğu bölgesinde önemli bir bilim merkezi haline gelmiştir.

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