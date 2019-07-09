İran'a yaptırım, elindeki silahlardan değil, sahibi olduğu bilimden dolayı uygulanmakta

İran'ın Afganistan sınırına yakın Rezevi Horasan ilinin merkezi Meşhed'de bir törende konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami, 'Yaptırımlar bizim atom bombasına ulaşmamızı önlemek için değildir, zira onlar da bizim bu silahı kullanmayacağımızı biliyordur. Onların asıl amacı bilimde ilerlememizi önlemektir. Bilimin bir halkın güç kaynağı olduğu tarih boyunca kanıtlanmıştır' görüşünü paylaştı.

Düşmanın da İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin fetvası üzerine İran'ın atom bombası peşinde olmadığını bildiğinin altını çizen General Selami, 'Biz güçlenmek için bilim seviyemizi artırmamız gerekmektedir. Bilm adamlarımızın terör saldırılarına uğraması da düşmanın bizim bilimsel ilerleyişimizin korktuğunu göstermektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmanın bilimsel güç olmadan mümkün olmayacağına dikkati çeken İranlı üst düzey akeri yetkili, 'İslami Devrim'den önce bütün bilimsel formül ve tekonolojiye ulaşma imkanımız olmasına rağmen, hiçbir şey üretmiyorduk, ancak halihazırda silah, rafineri, ilaç, uçak ve istediğimiz her şeyi üretecek güçteyiz' diye ekledi.

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