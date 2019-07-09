Macron'un Başdanışmanı İran'a gelecek

Bloomberg'te yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başdanışmanı Emmanuel Bonne'nun nükleer anlaşma üzerine istişarelerde bulunmak üzere Salı ve Çarşamba günü İranlı yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

Emmanuel Bonne 19 Haziran'da İran'ı ziyaret etmişti.

Birkaç gün önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, nükleer anlaşma hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Macaron, ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump’ı bölgedeki gerilimleri azaltmak için İran’a karşı bazı yaptırımları kaldırmaya ikna etmeye çalışacağını söylemişti.

Macron yaptığı açıklamada, 'Gerginliklerin, yaptırımların ve askeri eylemlerin son derece tehlikeli olduğuna inanıyorum, çünkü bölgeyi yakıp ciddi tepkilere yol açabilir' demişti.

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