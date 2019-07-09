Nükleer Anlaşma'dan daha iyi bir anlaşma sağlanmaz

Dışişleri Bakanı Zarif twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ' B Takımı, Trump'ı nükleer anlaşmayı ortadan kaldırarak ve ekonomik terörle iyi bir anlaşmaya varılacağı vahmine kaptırdı. Bununla birlikte günden güne bu anlaşmadan daha iyisinin mümkün olmayacağı gün yüzüne çıkmasına rağmen, onlar gülünç şekilde İran'ın nükleer anlaşmaya tam bağlı kalmasını istiyor.

Çıkış yolu vardır; ancak bu, B Takımı'nın görevde olduğu sürece mümkün değildir.'

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BAE Prensi Muhammed bin Zayed ve Suudi Arabisan Prensi Muhammed bin Salman'dan oluşan 'B Takımı', ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ı nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a karşı ekonomik terör uygulaya sevk etti.

İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini azalttığı bugünlerde onlar, İran'ı nükleer anlaşmaya bağlı kalmaya çağırıyor!

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489