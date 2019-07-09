Yabancı turistlerin İran'ı ziyaret etme eğilimi arttı

2014-2016 yılları arasında İran'a seyahat eden Amerikalıların sayısında %62'lik bir artışın gözlendiğine işaret edilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

'ABD-İran arasındaki gerginliğin artmasına ve bölge koşullarının kritik olmasına rağmen, uluslararası seyahat kuruluşları İran'ın tüm turistlere ve hatta Amerikan turistlerine bile güvenli ve misafirperver bir destinasyon olduğunu teyit ediyorlar.

İran ve ABD arasında son aylarda yaşanan gerginliklere rağmen Amerikan vatandaşlarının İran'a sehayatlerinde bir düşünün beklenmesine rağmen, diğer ülke turistlerinin İran'ı ziyaret etme isteği artmaya devam ediyor.

İran'ın konuklar ve turistleri sevmeyen bir ülke olduğu iddia edilse de gerçek bunun tam tersidir. İranlılar sıcak kanlı, misafirperver ve ülkelerini yabancılara tanıtmak isteyen bir halktır ve bu ülkeyi ziyaret eden turistlerin ülkelerine dönüşlerinde İran'dan anlattıkları, bunun gözler önüne sermektedir.'

İran Turizm Kurumu Başkan Yardımcısı da son günlerde yaptığı açıklamada, bu yılın ilk üç ayında İran'ı ziyaret eden yabancı turistlerin sayısında %40 artış kaydedildiğini belirtti.

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