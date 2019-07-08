ABD yetkilileri İran Voleybol Milli Takımı’nı saatlerce havalimanında beklettiği için özür dilemeli

İran Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘ABD yetkililerinin 209 FİVB Uluslar Voleybol Ligi’nde ev sahibi olarak yaptıkları bu saygısızlık, çok iğrenç ve Olimpiyat İlkeleri ile dünya spor camiası ilişkilerinin ruhuna aykırıdır.

Maalesef ABD peş peşe üçüncü kez bu yarışmaların ev sahibi olarak ev sahipliği kriterleri ile İran ve diğer ülkelerin yarışmalara katılması ile ilgili her hangi bir uygun standart uygulamıyor. Spor ve Gençlik Bakanlığı olarak bu spor ahlakı ve uluslararası yarışmaların ev sahipliği ilkelerine ayrıkı olan davranışları kınıyor, bu tür olayların bu ülke tarafından sık sık yaşandığı nedeniyle dünya spor federasyonlarının ABD’yi bir daha spor yarışmalarına ev sahibi olarak seçmemesini umuyoruz.

ABD yetkililerinin bu saygısızlık nedeniyle Voleybol Milli Takımı oyunclarımızdan özür dilemesini ve Dünya Voleybol Federasyonu’nun millilerimize gereken saygıyı göstermesini bekliyoruz.’

İran Voleybol Milli Takımı, bu akşam 2019 FİVB Uluslar Voleybol Ligi yarışmalarına katılmak için gittiği Şikago Havalimanı’nda ABD pasaport ve hava sınır polisi tarafından ancak 4 saat boyunca bekletildikten sonra bu ülkeye giriş yapabildi.

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