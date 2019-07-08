İngiltere’nin İran petrol tankerine el koyması korsanlıktır

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü’ne göre, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif twitter hesabından yağtığı açıklamada, ‘İran ne AB üyesi ülkedir, ne AB’nin petrol yaptırımları kapsamındadır. En on incelediğime göre AB, ülkedışılığa karşıydı’ diye belirtti.

Zarif paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

‘Açıkçası, Britanya hükümetinin B Takımı adına İran petrol tankerine yasa dışı olarak el koyması korsanlıktır. Bu bir an önce bitmesi gereken keyfi ve uydurma bir uygulamadır.’

4 Temmuz tarihinde Batı medyasında yayınlanan haberlere göre, İran’a ait bir petrol tankerine Cebelitarık karasularında AB’nin Suriye’ye karşı yaptırımları deldiği gerekçesiyle Britanya tarafından el konuldu. Ancak Cebelitarık’ta yayın yapan Cebelitarık Chronicle gazetesinde yayınlanan bir yazıda, CebelitarıkBaşsavcılığı’nın alıkonulan petrol tankerinin tevkfinin 19 Temmuz’a kadar uzatılması kararı verdiği belirtildi.

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