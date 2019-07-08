İran Magralen'i Kanada Edmonton Film Festivali’nde yarışacak

İlk yönetmenlik denemesi olan Meryez Zarei, İran'ın Sure ve Kanada'da Alberta Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra yerli ve yabancı festivallerde tiyatrı yönetmenliği ve oyun tasarımcısı olarak çalıştı.

Bu festivalde ayrıca İranlı yönetmenler Merziye Riyahi’nin yönettiği ‘Sürücülük Kursu’, İkbal Şirazisani’nin ‘Gri’ filmi ve Yasir Talebi’nin yönetmenliğini üstlendiği ‘Bebeğim’ adlı kısa filmler vizyona girecek.

Magralen'ın hikatesi şu şekildedir:

Bir araba mezarlığında yaşayan bir ailenin görme engelli küçük kızı, ağabeyleriyle birlikte, kendilerinin yaptığı bir arabada günlerini geçisiyorlar. Ancak bir olay yaşandıkan sonra ailenin düzenini bozuluyor. Çocuklar bununla başa çıkmak için mücadele ediyor. Ağabey, yaşadığı acı dünyayı farklı bir şekilde kız kardeşine canlandırmaya çalışıyor.

Oscar tarafından onaylanan Edmonton Film Festivali, Kanada genelinde en iyi film festivalleri arasında gösteriliyor.

Edmonton Film Festivali’nde en iyi kısa film ve en iyi çizgi film ödüllerini alanlar, Oscar’da yarışmaya hak kazanacak.

Kanada Edmonton Film Festivali 26 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

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