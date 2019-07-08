İranlı koşucular Kazakistan Kazanov Atletizm Kupasında 5 madalya kazandı

Koşucumuz Aylin Babeki yüksek atlama kategorisinde 1.75 metre ile üçüncü sırada yer alarak bronz madalya elde etti.

100 metrede Hamide İsmailnejad 12.11 saniye ile üçüncü olarak bronz madalya sahibi oldu.

3 adım atlama kategorisinde Hamidrıza Kiya 15.28 metre ile beşinci sırada yer aldı.

Kadınlar dalında 3 adım atlama kategorisinde Semira Zamani 10.24 saniye ile beşinci oldu.

Yarışmalara İran'ın yanı sıra Özbekistan,Kazakistan, Ukrayna, Tacikistan, Hindistan, Gürcistan ve Belarus gibi ülkeler katıldı.

İran temsilcisi olarak yarışmalara katılan Gürgan Takımı 100, 200, 400 metre, 400 metre engelli, 4 x 400 metre,4 x 100 metre, 110 metre engelli, 800 ve 1500 metre, uzun atlama, yüksek atlama, cirit atma ve sırıkla atlama dallarında yarıştı.

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