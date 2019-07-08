İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimi %3.67 sınırını aştı

İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini azaltması konusunda iki aylık süreler belirlediklerine işaret eden İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 'Biz iki ay bekledikten sonra karşılıklı eylemlerimizin ikinci aşamasına geçtik. Ancak bu, karşı taraın taahhütlerini yerine getirmesi için beklediğimiz bir yılın ardından oldu' diye konuştu.

Karşı taraflardan beklentilerinin karşılık bulmadığına işaret eden Kemalvendi, 'Bunun üzerine %3.67 olarak belirlenen uranyum zenginleştirme seviyesini aştık' ifadesini kullandı.

Attıkları adımlar bağlamında teknik değişiklikleri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bildirmeleri gerektiğine dikkati çeken Sözcü Kemalvendi, 'UAEA dün tatil olduğu için raporun bir suretini bu kuruluşun Tahran temsilcilisine verdik ve bugün asıl nüshayı UAEA'ye sunacağız' diye ekledi.

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