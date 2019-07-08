İspanya satranç yarışmalarında İranlı satranççı şampiyonluğa ulaştı

2656 rekorla Leon Satranç Turnuvası'na katılan Maksudlu, final maçında Ukraynalı rakibi İvançevik'i 3-1'lik skorla yendi

Maksudlu diğer satranç ustaları ile 4 turda mücadele etti. İlk ve dördüncü turda maçtan galip çıkan Maksudlu, ikinci ve üçüncü turlarda berabere kaldı.

Ünlü satranççımız final maçından önce İspanya'dan Hime Santos'u 2.5-1.5 skorla yenmeyi başarmıştı.

Maksudlu 2017'de İran Satranç Şampiyonu ve 2018'de Dünya Gençler Satranç Şampiyonu oldu.

2000 yılında İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gürgan iline bağlı Kümbet-i Kabus'ta doğan Maksudlu, 2016 yılında FIDE tarafından Grandmaster unvanını aldı, aynı yıl International Master unvanını aldı. Wesley So tarafından ilk turda mağlup edilen Dünya Satranç Turnuvası'nda oynadı ve 2016 yılında 42. Satranç Olimpiyatları'nda ülkesini temsil etti. 2017'de İran Satranç Şampiyonasını kazandı.

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