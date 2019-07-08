Suriye'de öncelik İranlı yatırımcıların

Tahran'ın batısında Kazvin iline bağlı Abyek ilçesi iş adamları ve sanayicileri ile bir araya gelen İran'ın Suriye İmar Komitesi Temsilcisi Nevi, İranlı yatırımcıları Suriye'nin imarına ve ekonomik alanında aktif görev almaya çağırdı. Nevi ayrıca yatırımcılara can ve mal güvenliklerinin temin edildiği yönünde bilgi verdi.

Abyek Kaymakamı Şehram Ahmedpur ede ilçenin güneş enerji santralleri, sera ve yüksek teknoloji ile çalışan sanayi birimleri gibi büyük potansiyeller taşıdığına işaret ederek, Suriyeli yetkilleri İranlı yatırımcılarla daha fazla ilgilenmeye davet etti.

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