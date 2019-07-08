İranlı tekvandocu 2019 Dünya Üniversite Oyunlarında iran'ın 5. madalyasını kazandı

Öte yandan diğer tekvandocu Fatma Hisam, Güney Koreli tekvandocu ile üçüncülüğü paylaştı.
ABD ve Çin sporcuları ise sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer aldı.
Bu oyunlarının dördüncü gününde İran kafilesi 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etmiştir.
100 ülkeden 6 bin sporcunun katılımıyla İtalya’da 3 Temmuz’da başlayan 3. Dünya Üniversite Oyunları 14 Temmuz’da sona erecek.
İran kafilesi voleybol, atıcılık, okçuluk ve tekvando dalında şampiyonada mücadele ediyor.
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