İran'dan ilk Hacı kafilesi Medine'ye gitti

166 kadın ve erkek hacının yanı sıra, tıp, uygulama ve hizmet personelinden oluşan 44 kişinin eşlik ettiği bu hacı kafilesi, hac merasimini ifa etmek için Suudi Arabistan'ın Medine şehrine gitti.

Planlamalara göre, İranlı hacılar ilk etapta bugünden başlayarak 30 Temmuz'a kadar, ikinci aşamadaysa 15 Temmuz'dan 5 Ağustos tarihine kadar Suudi Arabistan'a yollanacak.

Öte yandan İranlı hacıların 17 Ağustos- 8 Eylül tarihleri arasında yurda dönmeleri planlanmıştır.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkan Yardımcısı Ekber Rızayi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, hacı kafilelerinin 85, 135, 145 ve 160 kişilik kafileler kapsamında Suudi Arabistan'a hac merasimini yerine getirmek için gideceğini dile getirdi.

Bu yıl 86 bin 550 İranlı hacının 575 kafile ile 19 uçuş noktasında Medine'ye gitmesi bekleniyor.

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