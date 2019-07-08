Nükleer anlaşma taahhütlerimizin azaltılması doğrultusunda 3. adımı atmayı değerlendiriyoruz

Düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaşanan son diplomatik gelişmelere işaret ederek, 'İkili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası gelişmeler devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un önümüzdeki günlerde İran'ı ziyaret etmesi olasılığı var' ifadesini kullandı.

Rusya ve Çin'in nükleer anlaşmanın korunması ile ilgili tutumlarına değinen Musevi, 'İster dostlarımız Rusya ve Çin olsun, ister AB ülkeleri, İran hiçbir ülkeye ümit bağlamamıştır. Önemli olan yükümlülüklerini ifa etmelidir. Rusya ve Çin nükleer anlaşma üyesidir ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin anlaşma ile ilgili yolladığı mektuplar, bu iki ülkeyi de kapsıyor' diye belirtti.

Ruhani ve Macron'un müzakerelerin başlaması için gereken ortamın oluşturulması konusunda mutabık kaldıklarına işaret eden Sözsü, 'Yeni müzakere söz konusu değil. Nükleer anlaşma önce P5+1 ve sonra P4+1 kapsamında devam etmiştir. Konu bu anlaşmanın nasıl uygulandığı ile ilgilidir ve yeni konular hakkında görüşme söz konusu değildir. Nükleer anlaşma ne bir sözcük arttırılan, ne biz kelime eksilen tam ve kapsamlı bir anlaşmadır' diye ekledi.

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