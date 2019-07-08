İranlı kadın tekvandocu 2019 Dünya Üniversite Oyunlarında bronz madalya kazandı

İranlı kadın tekvandocu Hisam, Güney Koreli tekvandocu ile üçüncülüğü paylaştı.
ABD ve Çin sporcuları ise sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer aldı.
Daha önce diğer tekvandocumuz Kuruş Behtiyari poomsae tekler kategorisinde gümüş madalyayı boynuna taktı.
Bu oyunlarının dördüncü gününde İran kafilesi 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etmiştir.
100 ülkeden 6 bin sporcunun katılımıyla İtalya’da 3 Temmuz’da başlayan 3. Dünya Üniversite Oyunları 14 Temmuz’da sona erecek.
İran kafilesi voleybol, atıcılık, okçuluk ve tekvando dalında şampiyonada mücadele ediyor.
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