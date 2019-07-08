İran'dan üç aylık dönemde 11.5 milyar dolar ihracat

2. İhracat, Sigorta ve Yatırım Konferansı'nda konuşan İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkan Vekili Muhammedrıza Modudi, söz konusu dönemde bir önceki yılın döneminde kıyasla %8.7'lik bir düşüşle 10.2 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiklerini ve dolayısıyla ilk üç ayda cari fazla verdiklerini belirtti.

İran para birimi Riyal'in dolar karşısında değer kaybetmesinin ihracata yaradığının altını çizen İranlı yetkili, 'Tüm ekonomik göstergeler yaptırımlardan olumsuz etkilenmiş, ancak yaptırımların asıl hedef tahtası sayılan petrol dışı ihracat hasar görmemiş ve ihracatçılarımızın performansı iyi olmuştur' ifadesini dile getirdi.

İran'ın dünya nüfusu ve GSYH'sinden 1.2'lik paya sahip olduğunun altını çizen Modudi, 'Petrol dışı ihracatımız %0.3'ten bile azdır, oysa GSYH göz önünde bulundurularak, ihracat rakamımız 150 milyar doları aşması gerekiyor' açıklamasında bulundu.

Petrol dışı ihracatın %81'den fazlasının 130 kalem üründen oluştuğuna işaret eden İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkan Vekili Modudi, '50 milyon dolar üzerinde ihracat kalem sayımız 130'u buluyor. Bunlar toplam ihracatın 37 milyar dolarını oluşturuyor' diye ekledi.

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