İranlı serbest güreşçiler Asya’da erken şampiyon oldu

Asya 18 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası'nda İranlı serbest güreşçiler Emirhüseyin Muttaki ve Emirhüseyin Firuzpur dün birer altın madalya kazanmayı başardı.
Asya 18 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası 6 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da başladı.
İranlı güreşçi Emirhüseyin Mütteki 65 kg'de Japon, Hindistanlı ve Özbek rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Tacik rakibini 6-1 yenerek altın madalya elde etti.
Diğer güreşçimiz Emirhüseyin Firuzpur, Çin, Tacik ve Japon rakiplerini yendikten sonra finalde Kazak güşreçiye karşı sahadan galip ayrılarak, altın madalyayı boynuna taktı.
Bugünkü yarışmalarda da güreşçilerimiz Ali Arap 45 kg’de, Rahman Amuzade Halili 48 kg’de, Ali Gulizadegan 51 kg’de, İrfan İlahi 60 kg’de, Süheyl Yusifi 92 kg’de ve Salar Habibi 110 kg’de finale yükseldiler.
Diğer güreşçimiz Mehdi Veysi 55 kg’de üçüncülük yarışmasına katılacak.
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