7 Temmuz 2019 - 20:19
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İran Erkekler Havalı Tabanca Takımı Dünya Üniversite Oyunlarında gümüş madalya kazandı

İran Erkekler Havalı Tabanca Takımı Dünya Üniversite Oyunlarında gümüş madalya kazandı

Tahran, IRNA- İtalya’da düzenlenen 2019 Dünya Üniversite Oyunları’nda İran Erkekler Havalı Tabanca Takımı ikinci sırada yer alarak gümüş madalya elde etti.

Emir Muhammed Nekunam, Hadi Karabağı, Mehdiyar Sadakat’dan oluşan İran Erkekler Havalı Tabanca Milli Takımı ikinci bu oyunlarda ikinci oldu.

Çin, ve Slovakya ise sırasıyla ilk ve üçüncü sırada yer aldı.

Oyunlarda İranlı sporcu Seccad Purhüseyinş 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanmayı başardı.

100 ülkeden 6 bin sporcunun katılımıyla İtalya’da 3  Temmuz’da başlayan 3. Dünya Üniversite Oyunları 14 Temmuz’da sona erecek.

İran kafilesi voleybol, atıcılık, okçuluk ve tekvando dalında şampiyonada mücadele ediyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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