Hiçbir ülke ile savaş istemiyoruz

İran Ordusu İnanç-Siyasi Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantıda konuşan İran Ordusu Başkomutanı General Abdurrahim Musevi burada yaptığı açıklamada, 'İran İslam Devrimi'nden beri savunma alanında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Batı Asya bölgesinde sert ve yumuşak güç unsurlarımız çarpıcı ve belirleyici konuma gelmiştir' ifadesini kullandı.

Halihazırda düşmanın yaptırım, tehdit ve psikolojik savaşı içeren karma bir stratejiye odaklandığının altını çizen Ordu Başkomutanı General Musevi, 'Son yaptırım ve tehditlerin asıl amacı, halk ve yetkililerin irade ve kararlılığını bozma amacını taşıyor. Herşeyden önce düşmanın düşünsel ve kültürel boyut taşıyan psikolojik saldırısına karşı koymamız gerekmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile İran arasındaki düşmanlığın köklü ve çok eskiye dayandığına dikkati çeken İranlı üst düzey komutan, 'Düşmanlar, komplo ve baskıdan vazgeçmediği için onların saldırganlıklarına karşı halkımızın direnişini güçlendirmek önem ifade ediyor. Bu konunun kültürel yetkililerin ana gündemini oluşturması gerekiyor' diye konuştu.

İran'ın daha önce de defalarca dile getirdiği gibi hiçbir ülke ile savaşmak istemediğini ve savaşı başlatan taraf olmayı tercih etmediğini kaydeden General Musevi, 'Ancak biz artık savunmayı çok iyi öğnremişiz. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin dediği gibi bir vururlarsa 100 yerler' diye ekledi.

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