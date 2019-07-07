İran ancak AB’nin taahhütlerini yerine getirmesi durumunda taahhütlerini azaltmaktan geri döner

İran nükleer anlaşmanın 36. maddesi uyarınca taahhütlerini azalttığı yönündeki ikinci adımını bugün attı. Dışişleri Bakanı Zarif konu ile ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Bugün, ABD’nin ekonomik terörizmine karşı çıkarlarımızı korumak adına nükleer anlaşma çerçevesinde yasal telafi edici kararları al hakkını kendimize saklı tutuyoruz’ diye belirtti.

Dışişleri Bakanı Zarif, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

‘Bütün bu adımlardan, sadece AB üyesi üç ülkenin anlaşmaya bağlı kalmaları ile geri dönülebilir. AB üyesi üç ülke ve genel olarak Avrupa Birliği, özellikle ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra bu anlaşma çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmedikten sonra, İran’ın başta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda olmak üzere anlaşmanın 6. maddesi uyarınca İran’ın telafi edici kararlarına siyasi yönden destek sunmaları gerekmektedir.

AB üyesi üç ülke, nükleer anlaşmanın korunması ve ABD’nin tek taraflılığına karşı koymak için kesin siyasi duruş sergilememek için hiçbir bahane üretemez.’

İran bugün nükleer anlaşma taahhütlerini azaltma kapsamındaki ikinci adımını atarak, uranyum zenginleştirme oranını /3.67’den %5’e çıkaracağını açıkladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489