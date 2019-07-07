Suriye Çizgi Film Festivali Onur Ödülü İranlı öğrenciye verildi

Dilaram Gulami'nin Zaman isimli diğer bir eseri de finale gitti ve 15. Uluslararası Suriye Çizgi Film Festivali kataloğunda basıldı.

İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan iline bağlı Enzeli şehrinde 1998 yılında doğan Dilaram Gulami, IRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Lise 3. sınıftan itibaren profesyonel olarak ressamlık yapmaya başladım. Birçok hoca ile çalıştım ancak en önemlileri Zehra Emir Yegane ile İmam Salihi'ydi' diye konuştu.

Kalem konulu karikatürü ile ilgili soruyu yanıtlayan Gulami, 'Bu eser, kalemin birçok kitapta kullanıldıktan sonra yaşlandığını göstermektedir. Teknolojinin gelmesi ile birlikte kalemin önemi azalmaktadır' ifadesini kullandı.

Zaman konulu diğer eserinin birçok kişi için önemsenmediğini ve bu eserle bu insanlara zamanın önemini hatırlatmayı hedeflediğini belirten Gulami, bunun için eserler yapmaya devam ettiğini söyledi.

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