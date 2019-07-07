Nükleer anlaşma taahhütlerimizin azaltılması yönündeki 3. ve hatta sonraki adımlar için planımız var

Hümüket Sözcüsü Ali Rabii ve İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dün geceki telefon görüşmesinin yapıcı olduğuna dikkati çeken Irakçı, 'AB'ye üç büyük ülke, Çin ve Rusya'nın soruna çözüm bulmaya eğilimli oldukları açıktır. Gerçi bu, ABD'nin baskıları ve yaptırımları nedeniyle zor görünse de, geçtiğimiz hafta yapılan anlaşma, taraflar arasında yeni bir diyalogun başlanması için zemin hazırlandı ve umarız makul ve yapıcı çözüm yolları elde edilir' diye belirtti.

İran'ın taahhütlerini azaltması ve durdurmasının nükleer anlaşmanın korunması yolunda bir adım olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Irakçı, 'Bu sürecin İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi ile son bulması mümkündür. Bizim talebimiz bu yönde değildir, acank ABD'nin yaptırımları ve karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmemesi, buna yol açmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Irakçı sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz, bu süre boyunca diyalog, diplomasi ve iletişin devam etmesi için fırsatın sağlanması için hareket ediyoruz. Bu fırsat değerlendirilmezse İran'ın taahhütlerini azaltması sürecinin süreceğinden kimsenin kuşkusu olmaması gerekiyor'.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii de bu basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin azaltılması yönündeki ikinci adımını uygulamaya koyduklarını belirterek, 'Bugünden itibaren resmen uranyum zenginleştirme oranı %3.67'yi aşacak' dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı ve Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruk Kemalvendi ile ortak basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, 'Bugünden itibaren uranyum zenginleştirme oranı %3.67'yi aşacak ve uranyum zenginleştirme oranı ihtiyaçlarımız üzerine şekillenecek' diye konuştu.

Nükleer müzakerelerde görüşmeleri tamamen reddeden ve nükleer anlaşmanın boş olduğunu savunanlarla her ne pahasına olursa olsun, nükleer anlaşmada kalmayı tercih eden iki taraf olduğuna dikkati çeken Rabii, 'Nükleer Anlaşma'da kalmamızın sebebi, İran, bölge ve dünyanın bundan yararlanması içindi, ancak ABD bu anlaşmadan çekilerek stratejik bir hata yaptı' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın ne pahasına olursa olsun mantığıyla nükleer anlaşmada kalmayacağının altını çizen Hümüket Sözcüsü, 'Bizim bu anlaşmada kalmamız, karşı tarafa bağlıdır. Alınacak her hangi bir karar, ulusal çıkarlar ve maslahatlarımız gözetilerek alınır. Biz tüm görüşleri alarak karra veriyoruz' ifadesini kullandı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilerek İran psikolojik güvenliği ve sosyal düzenini yıkmaya çalıştığına işaret eden Rabii, 'Bizim yöntemimiz sosyal birlikteliktir' diye konuştu.

İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini attırma çabasının nükleer anlaşmanın korunması yönünde bir adım olduğunu vurgulayan İranlı yetkili, 'Bizim yaptığımız her iş, nükleer anlaşmanın korunması amacını taşıyor. Anlaşmanın korunması bir ilke olarak duruyor, ama bu, karşı taraflara bağlıdır ve biz her ne pahasına olursa olsun mantığıyla bu anlaşmada kalmak istemiyoruz' diye ekledi.

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