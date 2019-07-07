İmar için İran'ın desteğine ihtiyacımız var

İran Ticaret Odası'nda düzenlenen İranlı Sanayici ve İşadamları Toplanyısı'nda konuşan Irak'ın Tahran Büyükelçisi Saad Cevad Kandil, 'Bu toplantının düzenlenmesi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Irak ziyareti ve Irak Başbakanı'nın Tahran'a ziyareti sonucudur' diye belirtti.

Bu ziyaretlerin tarihi olduklarına işaret eden Iraklı büyükelçi, bu görüşmelerin çok kapsamlı anlaşmaların imzalanmasına neden olduğunu, iki ülke arasındaki 12 milyar dolarlık ticaret hacminin tespit edildiğini ve bunun 20 milyar dolara çıkarılması gerektiğini kaydetti.

İran-Irak sınırlarında organize sanayi bölgelerinin kurulmasının ikili ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacağının altını çizen Irak'ın Tahran Büyükelçisi Cevad Kandil, Irak'ın IŞİD'in egemen olduğu yıllarda çok zarar gördüğünü, bu zararların giderilmesi ve imarın yapılması için İran'ın desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

İran'ın IŞİD'ın saldırısı sırasında Irak'ın yanında saf tuttuğuna dikkati çelen Cevad Kandil, 'Şimdi de Irak yaptırımlar döneminde dost ve komşu ülke İran'ın yanında yer almaktadır. İran, IŞİD temizleninceye kadar Irak'ın yanında yer tuttuğu gibi biz de İran'ı şimdiki koşullarda yalnız bırakmayız' değerlendirmesinde bulundu.

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