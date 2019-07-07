İranlı serbest güreşçilerden Asya'da 2 altın madalya

Asya 18 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası 6 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da başladı.
İranlı güreşçi Emirhüseyin Mütteki 65 kg'de Japon, Hindistanlı ve Özbek rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Tacik rakibini 6-1 yenerek altın madalya elde etti.
Diğer güreşçimiz Emirhüseyin Firuzpur, Çin, Tacik ve Japon rakiplerini yendikten sonra finalde Kazak güşreçiye karşı sahadan galip ayrılarak, altın madalyayı boynuna taktı.
İran 20 Yaş Altı Serbest Güreş Milli Takımı, bu şampiyonasının ilk gününde 50 puanla ilk sırada yer aldı.
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