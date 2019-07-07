İran Hükümet Sözcüsü: Bugünden itibaren uranyum zenginleştirme oranı %3.67'yi aşacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı ve Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruk Kemalvendi ile ortak basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, 'Bugünden itibaren uranyum zenginleştirme oranı %3.67'yi aşacak ve uranyum zenginleştirme oranı ihtiyaçlarımız üzerine şekillenecek' diye konuştu.

Nükleer müzakerelerde görüşmeleri tamamen reddeden ve nükleer anlaşmanın boş olduğunu savunanlarla her ne pahasına olursa olsun, nükleer anlaşmada kalmayı tercih eden iki taraf olduğuna dikkati çeken Rabii, 'Nükleer Anlaşma'da kalmamızın sebebi, İran, bölge ve dünyanın bundan yararlanması içindi, ancak ABD bu anlaşmadan çekilerek stratejik bir hata yaptı' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın ne pahasına olursa olsun mantığıyla nükleer anlaşmada kalmayacağının altını çizen Hümüket Sözcüsü, 'Bizim bu anlaşmada kalmamız, karşı tarafa bağlıdır. Alınacak her hangi bir karar, ulusal çıkarlar ve maslahatlarımız gözetilerek alınır. Biz tüm görüşleri alarak karra veriyoruz' ifadesini kullandı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilerek İran psikolojik güvenliği ve sosyal düzenini yıkmaya çalıştığına işaret eden Rabii, 'Bizim yöntemimiz sosyal birlikteliktir' diye konuştu.

İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini attırma çabasının nükleer anlaşmanın korunması yönünde bir adım olduğunu vurgulayan İranlı yetkili, 'Bizim yaptığımız her iş, nükleer anlaşmanın korunması amacını taşıyor. Anlaşmanın korunması bir ilke olarak duruyor, ama bu, karşı taraflara bağlıdır ve biz her ne pahasına olursa olsun mantığıyla bu anlaşmada kalmak istemiyoruz' diye ekledi.

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