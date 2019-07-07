İran'dan Irak'a günlük 25 milyon dolar değerinde ihracat

İran-Irak Ortak Ticaret Odası Sekreteri Hamid Hüseyni, İranlı ve Iraklı sanayici ve işadamları toplantısında yaptığı açıklamada, İran'dan yılın ilk iç ayında Irak'a günlük 25 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilerek, geçen yılın aynı dönemine göre %20'lik bir artış yaşandığını belirtti.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre, ihracat üretimin açısında %20 artığına değinen Hüseyni, 'Bu yıl önceliğimiz Irak'la hizmet ve sanayi alanında işbirliği yapabilmektir' dedi.

İran-Irak Ticaret Odası'nın bu yılki planlarını açıklayan Hüseyni, Irak'ın Tahran Büyükelçisi'nden İranlı iş admalarına uzun süreli vize vermesi için bir an önce gerekenleri yapmasını istedi.

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