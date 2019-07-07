İran Salyangoz'u Arjantin'de en iyi sinema ödülünü aldı

Arjantin'de düzenlenen 9. Cineversatil Film Festivali'nin en iyi filmi, İran'dan Salyangoz isimli kısa filme verildi.
Daha önce ABD'nin Milestone Worldwide Film Festivali'nin en iyi film ödülünü kazanmayı başaran Salyangoz, İsviçre Cenevre Doğu Film Festivali'nde jürinin takdirini toplamıştır.
ABD'nin Brainwash festivalinde de gösterime girecek Salyangoz'da, Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yapmak isterken, kendilerini Türkiye'ye götürmek isteyen insan kaçakçısının dini inançları nedeniyle sorunlarla karşılaşan üç gencin hikiayesi anlatılıyor.
Azita Hüseyni, Babek Kazımiyan Mukaddem, Hüseyn Mehrpeyma ve Afşin Meleki bu kısa filmde oynadı.
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