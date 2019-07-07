İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri ile ilgili yeni kararları bugün açıklanacak

İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltma yönelik yeni adımlarından biri, uranyum zenginleştirmesinde 3.67 seviyesine uymayacağı, barışçıl amaçlarına ulaşmak için zenginleştirme seviyesi bu rakamı geçeceği ve Erak Rekatörü'nün nükleer anlaşmadan önceki durumua dönmesidir.

İran aynı zamanda nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltması yolundan dönebileceğini, bunun ancak AB'li ortakların nükleer anlaşmadaki taahhütlerini ifa etmeleri ile mümkün olacağı, İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları sağlanması durumunda taahhütlerini azaltması adımından vazgeçebileceğini belirtti.

İran nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmaya yönelik 60 gün önce attığı ilk adımında uranyum zenginleştirme stokunu 300 kilograma çıkararak ağır su üretiminde de üretim seviyesini arttırdı.

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