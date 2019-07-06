Iraklılar, İran elektrik teçhizatını kullanmak istiyorlar

Lehoniyan, İran elektrik teçhizatlarının kalitesinin bölgede eşsiz olduğunu belirterek, Irak Süleymaniye bölgesi yetkililerinin de bu kanıya vardıklarını söyledi.

Lehoniyann, Irak Süleymaniye bölgesi yetkililerle yapılan müzakerelerde İran’dan ilk fazda 200 ve gelecekte 600 ile 900 megawatt elektrik ihracatının gündeme geldiğini söyledi.

Irak Süleymaniye Elektrik Firması Genel Müdürü Salar Hüsameddin de İran ile elektrik teçhizat alımında işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Irak Kürdistan Elektrik Şirketi 637 bin 530 aboneye hizmet vermektedir. Irak Kürdistan bölgesinde elektrik üretim kapasitesi 980 magawatt’tır.

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2012