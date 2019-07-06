İranlı Profesör, Kanada’nın 25 üstün göçmeni arasında sayıldı

‘’The Canadian İmmigrant’’ dergisinin haberine göre Kanada’nın en önemli Siber Güvenlik uzmanlarında olan, UNB üniversitsinin hocası ve bu üniversitenin Siber Güvenlik Kurummunun müdürü Prof. Ali Gorbani 1991 yılında eşi ile birlikte Kanada’ya göç etti.

Gorbani 37 yıllık bilimsel faaliyeti döneminde Siber Güvennlik konusuda temel bir çok araştırmada bulunmuş ve kendi ismine bu alanda 3 icat kayıt altına almıştır.

Kanad’da iki teknoloji firmasının temelini atan Gorbani eşi ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği öğrencilerine burslar tahsis etmektedir.

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2012