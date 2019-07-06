İran Kürdistan ilinden Süleymeniye’ye 300 megawatt elektrik ihracat kapasitesi mevcuttur

IRNA’ya açıklamada bulunan Lehonyan, en asgari masrafla Irak Süleymanniye bölgesine elektrik ihracatının mümkün olabileceğini fakat konunun iki devlet yetkilileri tarafından ele alınması gerektiğini söyledi.

Süleymaniye ili Elektrik İdaresi Müdürü Salar Hüsameddinn de Irak Merkezi Yönetimi ve Süleymaniye yönetimi arasında İran’da elektrik alımı için anlaşma ve koordinasyon olduğunu söyledi.

Bu husustaki sorunun Irak Merkezi Yönetimi tarafından İran’a olan borcun ödenmesi ile çözülmesini isteyen Hüsameddin sorunun çözülmesi temennisinde bulundu.

Irak Kürdistan Elektrik Şirketi 637 bin 530 aboneye hizmet vermektedir. Irak Kürdistan bölgesinde elektrik üretim kapasitesi 980 magawatt’tır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012