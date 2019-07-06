6 Temmuz 2019 - 13:41
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News Code 83383474
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Lüksembürg: İran-Amerika çatışması 3 milyon Afgan mültecinin Avrupa’ya gelmesine sebep olur

Lüksembürg: İran-Amerika çatışması 3 milyon Afgan mültecinin Avrupa’ya gelmesine sebep olur

Tahran, IRNA- Lüksembürg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, İran-Amerika arasındaki her hangi bir çatışmanın İran’da bulunan 3 milyon Afgan göçmenin Avrupa’ya gitmesine sebep olacağını söyledi.

Asselborn, İran Amerika arasında çatışmanın İran’da bulunan bir çok göçmenin durumunun ağırlaştırılmasına sebep olacağını söyledi.

Asselborn, çatışma durumunda Afganistan’daki kötü durumdan dolayı Afganlı göçmenlerin ülkelerine dönmeyeceklerini ilk önce Türkiye’ye daha sora Avrupa’ya gideceklerini ve bu meselenin Avrupa’yı bir kez daha büyük bir sorunla karşı karşıya getireceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesini büyük bir hata olduğunu ifade eden Asselbornn, bunun KOEP’in zayıflatılmasına sebep olacağını söyledi.

Asselborn, 2015 nükleer anlaşmanın Avrupa ve  dünya için daha çok güvenlik sağladığını belirterek, İran’ın bugüne kadar nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerine bağlı kaldığını belirterek, bundan sonra da bağlı kalmasını istedi.

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2012

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