İngiliz şarkıcının Kiş Adasında gözaltına alındığı iddiası yalanlandı

Kiş Polisi tarafından yapılan açıklamada tanınmış İngiliz sanatçı bayan Stone’un gerekli evraklara haiz olmadığından ülkeye girişini izin verilmediği bildirildi.

Bayan Stone ve müzik grubunun önce göz altına alınıp saha sonra ülke dışına ihraç edildiği iddialarından sonra Kiş adası tarafından yapılan açıklamada, kendisinin göz altına alınmadığı İran’a giriş için gerekli belgeleri olmadığından dolayı ilk uçuş ile geri gönderildiği ifade edildi.

Bayan Stone ve grup üyelerinin Muskat’tan Kiş havaalanına geldikleri belirtilen açıklamada, kendilerinin yolcu giriş kuralları çerçevesinde misafir edildikten sonran ertesi sabah ilk uçakla BAE’ye gönderildikleri ifade edildi.

Bayan Stone da İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, Kiş adasına gerekli izinleri ve evrakları olmadığından dolayı giremediklerini ve dostane ve saygın bir şekilde kendilerinin misafir dildiklerini ve ertesi sabah BAE’ye gönderildiklerini yazdı.

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2012