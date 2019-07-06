Katar, 2022 Dünya Kupası karşılaşmalarında İran’ın imkanlarından yararlanmaya hazır

Şeyh Abdullah, Fars ili Valisi İnayetullah Rahmi ile yaptığı görüşmede ülkesinin İranlı işadamları için özel kolaylıklar tanımaya ve iki ülkenin kültürel konularda işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Şeyh Abdullah ülkesinin İranlı uzmanlar ve firmalardan projelerinde yararlanmak istediğini belirtti.

Katar’da gerçekleşen görüşmede Rahmi de iki ülke tarihi, kültürel ve itikadi yakınlığına değinerek, iki ülke ilişkilerinin stratejik olduğunu belirterek, İranlı işadamlarına vize konusunda kolaylık tanınmasının istedi.

2022 Dünya Kupasının Katar’da düzenleneceğini ifade eden Rahimi, Fars ilinin Dünya Kupası için geleceklerin ikinci uğrayacakları yer olmaları için hazır olduğunu söyledi.

Rahmi, Fars ilinin Katarlı turistler ve yatırımcıları kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

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2012