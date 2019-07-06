Rusya: İran tankerine el konulması daha önce planlanmıştır

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride, Amerikan ve İngiliz yetkililerinin olay sonrası sözlerinin bunun daha öncede planlandığını ve birkaç ülkenin istihbarat birimlerinin olayda müdahil olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bildiride, ‘’Panama bayraklı bir tankerin Cebelitarık boğazında İngiliz deniz kuvvetleri tarafından el konulmasını mahkum ederek, tanker ve içindeki yüke el konulmasını İran ve Suriye konularını sadece daha girift hale getirmesi yönünde hedefi taşıdığını değerlendiriyoruz. ‘’ dedi.

Bildiride bu olayın Avrupa ülkelerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) bağlı olmaları yönündeki söylemlerine ters olduğu ifade edilerek, Londra, Washington ve bazı diğer Avrupa ülkelerinin Ortadoğu bölgesinde gerginliği arttırmak istediklerini ifade edildi.

Bildiride bu olayı sonuçlarının ağır olabileceği ikazında bulunarak bunun sorumluluğunun İran ve Suriye aleyhine baskı uygulayarak 2231 ve 2254 nolu BM Güvenlik Katarını ayaklar altına alanlara ait olacağı ifade edildi.

Geçen günlerde İran’a ait bir tankeri İngiliz Deniz Kuvvetleri tarafından Cebelitarık boğazında Suriye’ye petrol taşıdığı iddiası ile el konulmuştur.

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2012