Amerika’nın UAEK Yönetim Kurulunun acil toplanmasını istemesi acı ve komiktir

Temsilcilik tarafından yayınlanan bildiride, bu istemin Washington’un uluslararası meselelerde çoğulculuk ve kanun egemenliğine karşı gelmedeki inzivasının göstergesi olduğu belirtili.

Amerika’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek anlaşmayı ayaklar altına aldığı belirtilen bildiride, o ülkenin zorbalıkla anlaşmanın diğer ülkeler tarafından uygulanmasını engellediğini ve şimdi de bu anlaşmanın uygulanması yönünde kaygı beyan ettiği ifade edildi.

Temsilcilik bildirisinde Amerikan isteminin Yönetim Kurulu görev alanında olmadığı belirtilerek, KOEP’in uygulanması ile ilgili konuların bu hususta dizaynedilmiş mekanizmalar çerçevesinde incelenebileceği ifade edildi.

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2012