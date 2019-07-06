6 Temmuz 2019 - 09:08
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News Code 83382728
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Amerika’nın UAEK Yönetim Kurulunun acil toplanmasını istemesi acı ve komiktir

Amerika’nın UAEK Yönetim Kurulunun acil toplanmasını istemesi acı ve komiktir

Londra, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan Uluslararası Kurumlar nezdindeki temsilciliği, Amerika’nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulundan İran nükleer anlaşmasını incelemek için istekte bulunmasının acı ve komik olduğunu bildirdi.

Temsilcilik tarafından yayınlanan bildiride, bu istemin Washington’un uluslararası meselelerde çoğulculuk ve kanun egemenliğine karşı gelmedeki inzivasının göstergesi olduğu belirtili.

Amerika’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek anlaşmayı ayaklar altına aldığı belirtilen bildiride, o ülkenin zorbalıkla anlaşmanın diğer ülkeler tarafından uygulanmasını engellediğini ve şimdi de bu anlaşmanın uygulanması yönünde kaygı beyan ettiği ifade edildi.

Temsilcilik bildirisinde Amerikan isteminin Yönetim Kurulu görev alanında olmadığı belirtilerek, KOEP’in uygulanması ile ilgili konuların bu hususta dizaynedilmiş mekanizmalar çerçevesinde incelenebileceği ifade edildi.

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2012

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