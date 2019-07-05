Pakistan Başbakanı İran ile ilişkilerin gelişmesi yönündeki taahhütlerini yineledi

Pakistan’da temaslarda bulunan İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani ile görüşen İmran Han, iki ülkenin coğrafi yakınlığın yanın sıra güçlü tarihi, kültürel ve mezhepsel bağları olduğunu ve bu ortaklıkların iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesi için önemli potansiyel oluşturduğunu söyledi.

İmran Han iki ülke sınırlarındaki kaçakçılığı önlenmesi ve sınır bölgelerinde ticaret kapasitesinin arttırılmasına vurgu yaptı.

Rahmani de İmran Han’ın son İran ziyaretinin ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları olduğunu belirterek, iki ülke Ortak Ticari Komitesinin mevcut sorunların ortadan kaldırılması için çabalarında ilerlemeler sağlayacağından emin olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012