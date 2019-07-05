İran’ın Hirkani Ormanları UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer aldı

Büyük bölümü İran’ın Gilan ilinde yer alan Hirkani Ormanları, iki milyon hektar alana yayılmıştır.

Dünya Mirası Listesine konulan ormanlar koruma altına alınacaktır ve hiçbir şekilde onlara müdahale edilemeyecektir.

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Esğer Munesan yayınladığı mesaj ile Hirkani Ormanlarının UNESCO Dünya Miras Listesinnde yer almasını kutlayarak, Lot çölü sonrası bu ormanların İran’ın Miras Listesinde yer alan ikici doğal alanı olduğunu söyledi.

Hirkani Ormanlarının büyük kısmı Gilan ilinde olmakla birlikte Semnan, Gülista, Mazenderan ve Kuzey Horasan’da da bulunmaktadır.

Bu ormanlarda 296 kuş çeşidinin yanında 98 memeli yaşamaktadır ve 150 çşit bitki türü mevcuttur.

Daha önce İran adına Loot çölünün yanı sıra 22 tarihi eserde UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almıştır.

UNESCO tıplantısı 180 ülkenin katılımıyla geçen Pazartesi gününden itibaren Bakü’de devam etmektedir. Toplantı 10 Temmuz’da sona erecektir.

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2012