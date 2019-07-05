5 Temmuz 2019 - 09:18
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İran’ın Uluslararası İşçi Oyunlarındaki madalya sayısı 75 oldu

İran’ın Uluslararası İşçi Oyunlarındaki madalya sayısı 75 oldu

Tahran, IRNA- İspanya’da devam eden Uluslararası İşçi Oyunlarının 6. Gününün sonunda İran’ın madalya sayısı 75 oldu.

Oyunların 3. Gününün sonunda İranlı sporcular 36 altın, 22 gümüş ve 17 bronz kazanmayı başardı. Bu madalyalar grekoromen güreş, atletizm, karate ve masa tenisi dalarında kazanıldı.

İran bu rekabetlere daha önceki yıllarda sadece 2015 ve 2017 yıllarında katılmıştı. İran 2015 yılında 32 katılımcı ülkenin arasında 9. Olurken, 2017 yılında da 35 altın, 15 gümüş ve 13 bronz kazandı.

6. İşçiler Uluslararası Rekabetler, İspanya’da 42 ülkeden 3000 sporcunun katılımıyla devam etmektedir. İran’da 16 takım halinde 9 dalda 140 sporcu rekabetlere katılmaktadır. İran rekabetlere 11 erkek ve 5 kadın takımla katılmaktadır.

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2012

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