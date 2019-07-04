5 Temmuz 2019 - 02:00
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News Code 83381937
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Zarif: Çok taraflı bir anlaşma, tek taraflı uygulanamaz

Zarif: Çok taraflı bir anlaşma, tek taraflı uygulanamaz

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, çok taraflı bir anlaşmanın tek taraflı uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

New York Times gazetesine açıklamada bulunan Zarif, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) nükleer konuda en iyi anlaşma olduğunu belirterek, tarafların hiç birinin anlaşmanın tüm unsurlarını onaylamadıklarını fakat anlaşmanın tüm tarafların kaygılarını gözettiğini söyledi.

Olan ve olmayacak her şey hakkında müzakere yapıldığını ifade eden Zarif, ‘’Biz bir şeyi göz ardı etmedik, biz bu anlaşma ile tüm ihtilaflarımızı çözmenin mümkün olmadığını kabul ettik ve onları bir kenara bırakmayı kabul ettik. ‘’ dedi.

KOEP’in temelinin güven üzerine kurulmadığını ve aslında açık bir şekilde güvensizlik üzerine kurulduğunu ifade eden Zarif, anlaşmanın bundan dolayı uzun ve dikkatli olduğunu ve KOEP’inn 36. Paragrafı, İran’ın batının taahhütlerine güvenmeden müzakere ettiğini gösterdiğini söyledi.

İran’ın mevcut şartlarda bu paragrafı kullandığını ifade eden Zarif, bu paragrafı kullanmanın anlaşmanın tamamen ortadan kalkmasını önlediğini söyledi.

Anlaşmada kalan tarafların taahhütlerini tam olarak yerine getirmeleri durumunda İran’ın taahhütlerine bağlı kalacağını ifade eden Zarif, anlaşmanın devamı veya yok olmasının herkesi taahhütlerine ne kadar yatırım yapmasına bağlı olduğunu söyledi.

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2012

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