Türkiye-İran-Rusya liderler zirvesi İstanbul’da yapılacak

Kalın yaptığı açıklamada, "Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek" dedi.

Kalın yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'ndeki temasları ve sonrasındaki küresel gündemine değinerek, Erdoğan'ın G20'nin dört ana başlığında ilgili oturumlarda sunumları olduğunu anımsattı.

Kalın, G20'de yoğun temaslarda bulunan Erdoğan'ın bu zirvenin marjında ikili görüşmelerinin olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: "O görüşmelerin önemli neticelerinden bir tanesi olarak ağustos ayı içerisinde daha önce Astana süreci çerçevesinde yaptığımız Üçlü Zirve'nin bir sonraki toplantısını Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapmayı planlıyoruz. Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.’’ dedi.

Kalın, ‘’Burada Suriye konusu etraflı bir şekilde ele alınacak. Bunun merkezinde İdlib olmakla beraber, Suriye'nin diğer bölgeleri, genel güvenlik durumu, siyasi geçiş süreci, anayasa komisyonu, mültecilerin evlerine geri dönmesi konuları da yer alacak. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Tarihler üzerine çalışıyoruz. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012