Rahmani: İran, Pakistan ile stratejik ilişkiler istemektedir

Pakistan’da temaslarda bulunan Rahmani, Pakistan Denizcilik Bakanı Ali Haydar Zeydi ile yaptığı görüşmede Başbakan İmran Han’ın İran ziyaretine işaretle bu ziyaretin çok önemli ve başarılı olduğunu ve ziyarette önemli kararlar alındığını söyledi.

Bu kararların ve anlaşmaların uygulanmasının iki ülke ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olacağını vurgulayan Rahmani, iki ülke denizcilik sektörleri arasındaki ilişkilerin gelişmesini istedi.

Rahmani, bankacılık ilişkileri arasındaki sorunların çözümünün ekonomik ilişkilerin gelişmesine sebep olacağını söyledi.

Zeydi de ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ve ilişkilerin gelişmesi önündeki engellerin kaldırılması yönünde çaba sarf ettiğini söyledi.

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2012