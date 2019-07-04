İranlı işçi atletler 7 madalya kazandılar

Gülle atmada Semira Hatemi rad, Atlamada Hasan Mihhenndust altın kazaırkern atlamada Emin Hüseyinzade gümmüş kazandı.

Erkekler gülle atmada Mehdi Sabiri ve Davut Melikpur altın ve gümüş kazanırken, Sadık Hademi de ok atmada altın kazandı.

Kadınlar atlamada Hedise Ahmedi gümüş kazandı

6. İşçiler Uluslararası Rekabetler, İspanya’da 42 ülkeden 3000 sporcunun katılımıyla devam etmektedir. İran’da 16 takım halinde 9 dalda 140 sporcu rekabetlere katılmaktadır. İran rekabetlere 11 erkek ve 5 kadın takımla katılmaktadır.

İran bu rekabetlere daha önceki yıllarda sadece 2015 ve 2017 yıllarında katılmıştı. İran 2015 yılında 32 katılımcı ülkenin arasında 9. Olurken, 2017 yılında da 35 altın, 15 gümüş ve 13 bronz kazandı.

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2012