4 Temmuz 2019 - 20:21
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News Code 83381753
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İranlı yıldız güreşçiler Asya şampiyonasında 3 altın kazandı

İranlı yıldız güreşçiler Asya şampiyonasında 3 altın kazandı

Tahran, IRNA- Kazakistan’ın Nur Sultan kentinde düzenlenen Yıldızlar Grekoromen Asya Şampiyonasında İranlı güreşçiler 3 altın madalya kazandılar.

İranlı grekoromen güreşçiler 48, 51 ve 92 kg’de altın, 60 kg’de gümüş ve 110 kg’de de bronz kazandılar.

65, 71 ve 80 kg’deki rekabetler yarın düzenlenecektir.

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2012

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