İranlı yıldız güreşçiler Asya şampiyonasında 3 altın kazandı

İranlı grekoromen güreşçiler 48, 51 ve 92 kg’de altın, 60 kg’de gümüş ve 110 kg’de de bronz kazandılar.
65, 71 ve 80 kg’deki rekabetler yarın düzenlenecektir.
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2012
Tahran, IRNA- Kazakistan’ın Nur Sultan kentinde düzenlenen Yıldızlar Grekoromen Asya Şampiyonasında İranlı güreşçiler 3 altın madalya kazandılar.
İranlı grekoromen güreşçiler 48, 51 ve 92 kg’de altın, 60 kg’de gümüş ve 110 kg’de de bronz kazandılar.
65, 71 ve 80 kg’deki rekabetler yarın düzenlenecektir.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
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