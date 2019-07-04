İranlı yıldız güreşçiler Asya şampiyonasında 3 altın kazandı

İranlı grekoromen güreşçiler 48, 51 ve 92 kg’de altın, 60 kg’de gümüş ve 110 kg’de de bronz kazandılar.

65, 71 ve 80 kg’deki rekabetler yarın düzenlenecektir.

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2012