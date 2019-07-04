İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Musevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı'nda İngiliz deniz kuvvetleri tarafından alıkonulmasının ardından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Musevi, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından yasa dışı bir şekilde el konulduğunu ifade etti.

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri ve ona bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını, tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirmişti.

Diğer taraftan İspanya Dışişleri Bakanı Josep borell, İran tankerine el konulması Amerika’nın İngiltere’den isteği sonrası gerçekleştiğini belirtti.

Bayann Mogherini yerine AB Dış Politika komiseri olacak Broell, Madrid’in konuyu incelediğini ve bunun ülkesinin toprak bütünlüğü üzerindeki etkisini araştırdığını söyledi.

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2012