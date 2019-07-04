General Hatemi: Irak devleti ve milletini desteklemek İran’ın ilkesel politikasıdır

Hatemi, Irak Yeni Savunma Bakannı Nejah Hasan Ali Elşemri ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisinin yeni makamını kutlayarak Irak’ın dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

Daha önce imzalanan askeri ve savunma anlaşmalarının uygulanması gerektiğini vurgulayan Hatemi, iki ülke ilişkilerinin siyasi liderlerin ortak iradesi ile örnek bir duruma geldiğini söyledi.

Hatemi, ‘’Biz Irak’ın güvenliği, istikrarı ve ilerlemesini bölge yararına olduğunu düşünüyoruz ve her zaman buna destek vermekteyiz. ‘’ dedi.

İki ülke silahlı kuvvetlerinin geçmiş yıllardaki ilişkilerinin yakınlaşarak dostluk ve güven tesisi düzeyine geldiğini ifade eden Hatemi, iki ülkenin bölgesel ve ikili konulardaki sürekli isteşarelerine vurgu yaptı ve Irak Savunma Bakanından İran’ı ziyaret için davette bulundu.

Elşemri de iki ülkenin ortak menfaatlere sahip olduğunu ve istikrar ve güvenliklerinin bir birine bağlı olduğunu söyledi.

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2012