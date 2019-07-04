Alevi: İran baskı altında müzakere etmez

Sari kentinde açıklamada bulunan Alevi, Amerikan başkanının ambargoların düşündüğünün aksine bir faydası olmadığını ve İran halkını kenetlediğini algıladığını söyledi.

Alevi, Amerikan başkanının ambargoları kaldırmak istediği durumda İran’ın bunu inceleyeceğini ifade eden Alevi, İslam İnkılabı Rehberi izin verdiği takdirde İran-Amerika arasında müzakere olacağını söyledi.

Amerikan İHA’sının İran topraklarına tecavüzüne işaret eden Alevi, İHA’nın İran’da 3 noktayı işaretlemek istediğini fakat bunu başaramadığını söyledi.

Bazı Avrupa ülkelerinin istihbarat yetkilileri ile yapılan müzakerelere değinen Alevi, bu müzakerelerde kendilerine istikbarın bir şey yapması durumunda İran’ın susmayacağının ilan edildiğini söyledi.

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2012